***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 01.06.2022 tarihli kararıyla 01.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimiz İnsan Kaynakları Direktör Vekili olarak görev yapmakta olan Ceren Özel'in İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033941BIST