***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 16:41
Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 01.06.2022 tarihli kararıyla 01.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimiz İnsan Kaynakları Direktör Vekili olarak görev yapmakta olan Ceren Özel'in İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033941
BIST
17:572.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,88
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:5716,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0472
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:5717,5689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0528
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5003
17:57971,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,90
|Açılış
|: 971,30
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:57
|PENTA
|496,60
|83.347.137
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.705.406
|% 9,98
|
|MZHLD
|80,55
|18.002.033
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.558
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|431.549.669
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|256.601.963
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.146.171
|% -9,97
|
|MEPET
|3,25
|26.140.752
|% -7,41
|
|METRO
|1,12
|75.499.443
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.558.736
|% -5,63
|
|THYAO
|49,48
|3.737.444.729
|% -0,84
|
|SASA
|37,76
|2.037.138.532
|% 3,51
|
|GARAN
|15,03
|1.897.932.894
|% 3,30
|
|KRDMD
|14,96
|1.752.664.625
|% 1,77
|
|SISE
|21,02
|1.695.202.252
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,80
|1.095.982.327
|% -2,44
|
|YKBNK
|4,74
|1.391.203.378
|% 2,82
|
|DOHOL
|3,98
|1.117.544.360
|% -0,75
|
|KARSN
|7,28
|1.398.583.402
|% 4,15
|
|AKBNK
|8,45
|1.525.968.702
|% 1,08
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4089
|16,4426
|% 0,29
|
|Euro
|17,5281
|17,5689
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,4587
|20,5613
|% -0,76
|
|Frank
|16,9706
|17,0728
|% -0,33
|
|Riyal
|4,3632
|4,3851
|% 0,03
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,80
|
|Altın Gr.
|972
|973
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,10
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,63
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL