***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2020 10:51
***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış Müdürü
MAHMUT SARIOĞLU Genel Müdür Elektrik Mühendisi Tüketici Lastikleri Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ticari Lastikler Direktörü
SAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
ŞABAN GÜNGÖR Ticari Lastikler Direktörü Mühendis Ticari Lastikler Yenileme Kanalı Satış Müdürü
SELDA KALLECİ İnsan Kaynakları Direktörü Psikolog
SEÇKİN SAVAŞER Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü Avukat
HUBERT GEORGES YVES MİLLASSEAU Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli
ERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü
BÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma Müdürü
UTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823222
BIST
13:44108.268
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 2.274,82
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.122
13:446,2535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,2410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
13:446,9329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0508
|Açılış
|: 6,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9343
En Düşük
6,8533
13:44323,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 6,91
|Açılış
|: 323,27
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,27
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,95
|319.673.670
|% 16,77
|
|GYHOL
|22,98
|4.318.690
|% 14,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.108.531
|% 14,95
|
|TUCLK
|5,28
|20.662.962
|% 14,78
|
|VKFYO
|2,36
|6.364.337
|% 14,56
|
|ECZYT
|11,67
|5.025.161
|% -2,75
|
|SNGYO
|1,20
|136.096
|% -2,44
|
|KPHOL
|3,23
|1.644
|% -2,12
|
|IZMDC
|10,02
|41.503
|% -1,76
|
|EPLAS
|14,34
|36.879
|% -1,44
|
|THYAO
|11,96
|634.751.520
|% 1,79
|
|ASELS
|28,30
|334.286.470
|% 2,91
|
|KARSN
|1,95
|319.673.670
|% 16,77
|
|GARAN
|9,65
|247.164.223
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,39
|182.722.517
|% 4,37
|
|KARSN
|1,95
|319.673.670
|% 16,77
|
|YKBNK
|2,39
|182.722.517
|% 4,37
|
|EKGYO
|1,42
|102.835.048
|% 2,16
|
|ADESE
|1,49
|100.301.702
|% 7,97
|
|ODAS
|2,05
|130.498.374
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9554
|7,9953
|% -0,13
|
|Frank
|6,4696
|6,5086
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6590
|1,6673
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.609
|29,55
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,71
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|28,00
|
|Tam
|2.131
|2.185
|24,56
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|11,88
|
|Çeyrek
|517
|528
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,08
|
|B. Petrol
|50,70
|50,70
|1,03
|