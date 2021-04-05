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***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.04.2021 09:27



***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Maslak Mahallesi Sümer Sokak MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul (212) 3295000 (212) 3295055

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
The Goodyear Tire & Rubber Company 201.420.991,34 TRY 74,60

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DOĞAN ÖMER TANBAY Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar Üst Düzey Yönetici Orijinal Ekipman Satış Müdürü
MAHMUT SARIOĞLU Genel Müdür Elektrik Mühendisi Tüketici Lastikleri Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ticari Lastikler Direktörü
SAFFET GÜVEN LOĞOĞLU İzmit Fabrika Direktörü Üst Düzey Yönetici
ERTAN SAN Tüketici Lastikleri Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Tüketici Lastikleri Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü
BÜLENT OCAK Tedarik Zinciri Müdürü Yönetici FP&A Müdürü, Satış Operasyon ve Fiyatlandırma Müdürü
UTKU İLHAN Adapazarı Fabrika Direktörü Mühendis Üretim Müdürü
TEMEL DOĞANAY Ticari Lastikler Direktörü Kimya Mühendisi
BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR Mali İşler Direktörü Finans Sektörü Profesyoneli Finansal Kontrolör




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923147


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ERBOS 75,90 41.230.295 % 10,00  
SNKRN 38,50 652.190 % 10,00  
IZFAS 12,99 21.247.192 % 9,99  
SNPAM 23,36 403.871 % 9,98  
FENER 37,76 107.394.909 % 9,96  
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Sterlin 11,2792 11,3358 % 0,34  
Frank 8,6344 8,6865 % 0,23  
Riyal 2,1731 2,1840 % 0,27  
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10:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.726 -6,66  
Altın Gr. 455 455 0,45  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -1,00  
Tam 2.970 3.047 2,71  
Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
Gümüş.Ons 24,71 24,76 -0,21  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 -0,02  
B. Petrol 64,12 64,12 -0,74  
Seans Raporu 10:48
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