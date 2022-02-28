***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin 2021 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne ilişkin raporumuzu ekte bulabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005260BIST