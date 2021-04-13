***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGoodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.04.2021 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri H.Tanzer Gücümen ve Sezai Bekgöz'un iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline Sezai Bekgöz'un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu Üyeleri Burcu Güvenç Demiryontar, H. Tanzer Gücümen, Kristian David Hoeh ve Sezai Bekgöz'ün iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve H.Tanzer Gücümen'in Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu üyeleri Burcu Güvenç Demiryontar, François M.J. Colin De Verdiere, H.Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Sezai Bekgöz'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve Komitelerin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927458BIST