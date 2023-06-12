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***GOODY* *MAVI* *OTKAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

12.06.2023 18:12
***GOODY* *MAVI* *OTKAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***GOODY******MAVI******OTKAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [GOODY, MAVI, OTKAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş (MAVI.E), Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş (OTKAR.E) ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY.E) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 13/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    Fatma Demet BALCI
    13915247

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/07/2023'tür.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158087


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