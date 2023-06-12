***GOODY* *MAVI* *OTKAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
12.06.2023 18:12
***GOODY******MAVI******OTKAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [GOODY, MAVI, OTKAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş (MAVI.E), Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş (OTKAR.E) ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY.E) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 13/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Fatma Demet BALCI
13915247
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/07/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158087
BIST
17:595.589
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -37,51
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.589
En Yüksek
5.730
17:5923,6490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2656
|Açılış
|: 23,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
17:5925,4801
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3271
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
17:591.488,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.488,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|47,30
|47.461.535
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.310,00
|1.541.076
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|61.603.682
|% 10,00
|
|UZERB
|198,00
|4.439.081
|% 10,00
|
|IMASM
|17,60
|764.439.677
|% 10,00
|
|ISATR
|308.000,00
|308.000
|% -9,41
|
|OSMEN
|98,00
|163.157.100
|% -8,75
|
|ATSYH
|46,00
|6.068.263
|% -7,03
|
|RUBNS
|21,42
|151.274.946
|% -4,97
|
|MAGEN
|39,50
|170.505.384
|% -4,40
|
|THYAO
|183,50
|11.450.016.941
|% 3,73
|
|EREGL
|37,90
|5.181.810.111
|% 2,05
|
|TTKOM
|20,10
|3.681.857.752
|% 3,13
|
|TCELL
|37,18
|3.526.287.329
|% -0,43
|
|YKBNK
|11,88
|3.065.168.532
|% -4,04
|
|EKGYO
|7,77
|2.160.225.557
|% -3,24
|
|YKBNK
|11,88
|3.065.168.532
|% -4,04
|
|TTKOM
|20,10
|3.681.857.752
|% 3,13
|
|EREGL
|37,90
|5.181.810.111
|% 2,05
|
|SKBNK
|2,59
|349.302.723
|% -1,52
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6441
|23,6490
|% 1,14
|
|Euro
|25,4509
|25,4801
|% 1,30
|
|Sterlin
|29,4985
|29,6464
|% 0,61
|
|Frank
|25,9092
|26,0653
|% 0,44
|
|Riyal
|6,2877
|6,3193
|% 1,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-2,97
|
|Altın Gr.
|1.486
|1.487
|12,31
|
|Cumhuriyet
|9.903
|10.051
|20,00
|
|Tam
|9.854
|10.110
|29,27
|
|Yarım
|4.827
|4.922
|53,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|-2,06
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BNTAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 439, 923 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 81 artarak (% 0.03 ) 6, 283
-
17:58XU100
Endeks 5, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 84, 560.00 milyon TL de
-
17:58PRKME
Yüzde 5.94 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 990 adet işlem
-
17:57IMASM
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 730, 975 adet işlem