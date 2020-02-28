***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:27
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822722
BIST
14:58106.647
En Yüksek
|Değişim
|: -3,42%
|| -3.771,63
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
14:586,2271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0267
|Açılış
|: 6,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:586,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:58325,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,51
|Açılış
|: 325,71
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,58
|13.628.202
|% 14,90
|
|OYAYO
|3,76
|23.645.496
|% 11,24
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|AKSEN
|3,83
|26.703.368
|% 9,12
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,45
|1.301.044
|% -10,16
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,89
|1.179.216.013
|% -2,14
|
|ASELS
|28,02
|838.941.923
|% 0,14
|
|GARAN
|9,67
|375.751.804
|% -5,10
|
|ODAS
|2,00
|214.327.569
|% -1,96
|
|YKBNK
|2,36
|212.555.849
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,40
|164.690.529
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,24
|137.332.453
|% -3,88
|
|ODAS
|2,00
|214.327.569
|% -1,96
|
|THYAO
|11,89
|1.179.216.013
|% -2,14
|
|YKBNK
|2,36
|212.555.849
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9860
|8,0260
|% 0,19
|
|Frank
|6,4162
|6,4549
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6539
|1,6622
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|-7,62
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.158
|2.191
|-17,00
|
|Tam
|2.146
|2.199
|-19,41
|
|Yarım
|1.037
|1.064
|-9,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,67
|50,67
|-1,06
|
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