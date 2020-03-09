***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 11:40
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825318
BIST
11:40105.760
En Yüksek
|Değişim
|: -3,50%
|| -3.840,89
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
11:406,1059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0950
11:406,9739
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0896
|Açılış
|: 6,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
11:40328,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,04
|Açılış
|: 328,76
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,06
|28.625.132
|% 14,69
|
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,35
|83.713.829
|% 7,48
|
|ALKA
|6,61
|1.787.494
|% 5,76
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|5.946.255
|% -14,93
|
|DOCO
|415,60
|1.229.734
|% -10,02
|
|ARSAN
|4,49
|4.861.142
|% -9,84
|
|IZMDC
|9,30
|1.341.552
|% -9,27
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|THYAO
|10,73
|360.377.002
|% -3,68
|
|ASELS
|28,60
|255.726.012
|% -4,16
|
|GARAN
|9,56
|126.133.145
|% -4,69
|
|PETKM
|3,43
|106.055.771
|% -3,11
|
|TUPRS
|92,25
|90.342.366
|% -2,64
|
|IHLGM
|1,33
|78.865.430
|% 2,31
|
|ODAS
|2,00
|84.518.032
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,32
|89.934.543
|% -4,53
|
|KARSN
|1,82
|68.827.247
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,39
|52.341.104
|% -3,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0230
|8,0633
|% 1,43
|
|Frank
|6,5689
|6,6085
|% 1,71
|
|Riyal
|1,6261
|1,6342
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|0,41
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,13
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|35,16
|35,16
|-10,11
|