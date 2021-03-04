***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 10:40
***GOZDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOZDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915063
BIST
10:381.526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,36
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:387,4406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0049
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:388,9838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:38411,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,52
|Açılış
|: 410,94
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:38
|KRVGD
|18,59
|114.287.421
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|LINK
|52,90
|10.518.489
|% -8,79
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|SEYKM
|32,20
|35.487.498
|% -6,56
|
|THYAO
|14,91
|383.187.944
|% -0,07
|
|PETKM
|5,78
|306.913.572
|% 0,87
|
|OZKGY
|5,99
|213.621.854
|% 6,39
|
|OZKGY
|5,99
|213.621.854
|% 6,39
|
|ODAS
|3,96
|181.722.672
|% 1,28
|
|PETKM
|5,78
|306.913.572
|% 0,87
|
|TSKB
|1,70
|79.089.526
|% 0,00
|
|ODAS
|3,96
|181.722.672
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,43
|97.846.225
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,99
|213.621.854
|% 6,39
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4369
|7,4406
|% -0,07
|
|Euro
|8,9753
|8,9838
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,3530
|10,4049
|% -0,06
|
|Frank
|8,0535
|8,1020
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% -0,15
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|5,34
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,01
|
|B. Petrol
|64,75
|64,75
|0,68
|