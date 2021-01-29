***GOZDE* *EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
29.01.2021 20:30
***GOZDE******EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2020, 04.01.2021, 15.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/01/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Endüstriyel Ürünler
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
550.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlemin tamamlanması gerekli yasal ve idari onayların alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlıdır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
550.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
Hisse devir tarihinde belirlenecektir.
Toplam Tutar
Hisse devir tarihinde belirlenecektir.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Hisse devir tarihinde belirlenecektir.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Hisse devir tarihinde belirlenecektir.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Geriye entegrasyon stratejileri çerçevesinde üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan endüstriyel ürünlerin karşılanması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize stratejik katkı sağlanması.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %51 ve Yıldız Holding A.Ş. %49 ile pay satımı gerçekleştirecektir.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/01/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan 09.11.2020, 04.01.2021 ve 15.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarında, Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı ile, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının satın alınmasına (İşlem) ilişkin Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı ve Rekabet Kurulu'nun İşlem'e izin verilmesine karar verdiği duyurulmuştu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü onayı ikmal edilmiş olup, sürece ilişkin gelişmeler KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906463
BIST