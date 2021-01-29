***GOZDE* *EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GOZDE******EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [GOZDE]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2020, 04.01.2021, 15.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/01/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKümaş Manyezit Sanayi A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEndüstriyel ÜrünlerEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi550.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİşlemin tamamlanması gerekli yasal ve idari onayların alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlıdır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı550.000.000 TLBeher Payın Alış FiyatıHisse devir tarihinde belirlenecektir.Toplam TutarHisse devir tarihinde belirlenecektir.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Hisse devir tarihinde belirlenecektir.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Hisse devir tarihinde belirlenecektir.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGeriye entegrasyon stratejileri çerçevesinde üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan endüstriyel ürünlerin karşılanması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize stratejik katkı sağlanması.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %51 ve Yıldız Holding A.Ş. %49 ile pay satımı gerçekleştirecektir.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/01/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan 09.11.2020, 04.01.2021 ve 15.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarında, Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı ile, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının satın alınmasına (İşlem) ilişkin Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı ve Rekabet Kurulu'nun İşlem'e izin verilmesine karar verdiği duyurulmuştu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü onayı ikmal edilmiş olup, sürece ilişkin gelişmeler KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906463BIST