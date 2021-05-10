***GOZDE* *EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***GOZDE******EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [GOZDE]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2020, 04.01.2021, 15.01.2021, 29.01.2021, 03.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/01/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKümaş Manyezit Sanayi A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEndüstriyel ÜrünlerEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi550.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.02.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı550.000.000 TLBeher Payın Alış FiyatıBeher pay fiyatı 0,54 ABD Doları'dır. 3 Şubat 2021 tarihinde geçerli TCMB döviz alış kuru 7,1372 üzerinden karşılığı 3,84 Türk Lirası'dır.Toplam Tutar03.02.2021 tarihli hisse bedeli devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara 4 ABD Doları olmuştur. 3 Şubat 2021 tarihinde geçerli TCMB döviz alış kuru 7,1372 üzerinden karşılığı 2.112.206.120 Türk Lirası'dır.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,75İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%6,47Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGeriye entegrasyon stratejileri çerçevesinde üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan endüstriyel ürünlerin karşılanması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize stratejik katkı sağlanması.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %51 ve Yıldız Holding A.Ş. %49 ile pay satımı gerçekleşmiştir.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/01/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz tarafından KAP'a yapılan 03.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (ve iştiraklerinin) toplam sermayesinin %100'ünü temsil eden payların Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den Şirketimize devrinin, 340.000.000 ABD Doları işletme değeri üzerinden net borç tutarı ve net işletme sermayesinin dikkate alınması sonucunda 296.979.916 ABD Doları hisse bedeli üzerinden gerçekleştiği duyurulmuştu. 03.02.2021 tarihli hisse bedeli devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulmuş olup, uyarlama sonucunda nihai hisse bedeli 295.943.244 ABD Doları olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935985BIST