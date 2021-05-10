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***GOZDE* *EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

10.05.2021 19:03



***GOZDE******EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler [EREGL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/01/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Endüstriyel mineraller ve refrakter üretimi ve ticareti
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
550.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.02.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
280.500.000 TL
Beher Pay Fiyatı
Beher pay fiyatı 0,54 Amerikan dolarıdır. 02.02.2021 tarihinde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru üzerinden karşılığı 3,84 TL'dir.
Toplam Tutar
03.02.2021 tarihli hisse bedeli nihai uyarlamaya tabi tutulmuş olup %51 oranında hissenin bedeli 150.931.054,28 Amerikan dolarıdır. 02.02.2021 tarihinde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru üzerinden karşılığı 1.077.225.120,61 TL'dir.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%26
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3101,8
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklık satışı sonrasında finansal borcun azaltılması
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
242.391.314
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Bağlı ortaklık satışı sonrasında finansal borcun azaltılması
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/01/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı pazarlık yöntemi uygulanmıştır
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 03.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (Kümaş) toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye (Alıcı) devrinin, 340.000.000 Amerikan doları işletme değerinden net borç tutarı ve net işletme sermayesinin dikkate alınması sonucunda 296.979.916 Amerikan doları hisse bedeli üzerinden gerçekleştiği ve Şirketimizin Kümaş'ın sermayesindeki %51 hissesine tekabül eden hisse bedelinin 151.459.757 Amerikan doları olduğu duyurulmuştu.
03.02.2021 tarihli hisse bedeli devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulmuş olup, uyarlama sonucunda nihai hisse bedeli 150.931.054,28 Amerikan Doları olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935987


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SERVE 16,50 876.152 % 10,00  
ISGSY 17,77 36.260.716 % 9,96  
CANTE 5,59 148.076.126 % 9,82  
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Altın Gr. 489 489 0,70  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,59 27,62 0,29  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,08  
B. Petrol 68,64 68,64 0,32  
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