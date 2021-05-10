***GOZDE* *EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***GOZDE******EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [EREGL]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/01/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıKümaş Manyezit Sanayi A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEndüstriyel mineraller ve refrakter üretimi ve ticaretiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi550.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.02.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı280.500.000 TLBeher Pay FiyatıBeher pay fiyatı 0,54 Amerikan dolarıdır. 02.02.2021 tarihinde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru üzerinden karşılığı 3,84 TL'dir.Toplam Tutar03.02.2021 tarihli hisse bedeli nihai uyarlamaya tabi tutulmuş olup %51 oranında hissenin bedeli 150.931.054,28 Amerikan dolarıdır. 02.02.2021 tarihinde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru üzerinden karşılığı 1.077.225.120,61 TL'dir.Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%51Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%26İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%3101,8Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBağlı ortaklık satışı sonrasında finansal borcun azaltılmasıSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı242.391.314Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiBağlı ortaklık satışı sonrasında finansal borcun azaltılmasıVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıEreğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/01/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı pazarlık yöntemi uygulanmıştırDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz tarafından KAP'a yapılan 03.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (Kümaş) toplam sermayesinin %100'ünü (Gözde GSYO A.Ş. - %51'ini, Yıldız Holding A.Ş. - %49'unu) temsil eden paylarının Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye (Alıcı) devrinin, 340.000.000 Amerikan doları işletme değerinden net borç tutarı ve net işletme sermayesinin dikkate alınması sonucunda 296.979.916 Amerikan doları hisse bedeli üzerinden gerçekleştiği ve Şirketimizin Kümaş'ın sermayesindeki %51 hissesine tekabül eden hisse bedelinin 151.459.757 Amerikan doları olduğu duyurulmuştu.03.02.2021 tarihli hisse bedeli devir tarihi itibarıyla düzenlenen finansal tablolara göre nihai uyarlamaya tabi tutulmuş olup, uyarlama sonucunda nihai hisse bedeli 150.931.054,28 Amerikan Doları olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935987BIST