***GOZDE* *EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2020 09:17
***GOZDE******EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [EREGL]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2018, 05.11.2018, 14.02.2019, 07.08.2019, 16.09.2019, 21.10.2019, 23.01.2020, 25.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce yapılan muhtelif özel durum açıklamalarımız ile kamuya duyurulan portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar kapsamında 07.08.2019 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde, 25.02.2020 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulan sürecin devam etmesinin yanı sıra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile görüşmelere başlanılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887001
BIST
11:231.219
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 27,44
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:238,2746
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -0,2447
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:239,8265
En Yüksek
|Değişim
|: -2,96%
|| -0,2999
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:23519,48
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -15,35
|Açılış
|: 519,48
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:23
|ACSEL
|18,37
|17.768.145
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.733.745
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,49
|171.865.768
|% -17,22
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,33
|1.229.475.083
|% 5,01
|
|AKBNK
|5,25
|307.387.972
|% 4,58
|
|ODAS
|3,66
|289.220.842
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,42
|284.988.273
|% 3,86
|
|KRDMD
|3,54
|254.743.790
|% 2,61
|
|GARAN
|7,33
|1.229.475.083
|% 5,01
|
|YKBNK
|2,42
|284.988.273
|% 3,86
|
|SKBNK
|1,49
|171.865.768
|% -17,22
|
|EKGYO
|1,84
|156.390.960
|% 2,22
|
|TSKB
|2,21
|176.146.904
|% 3,76
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2622
|8,2734
|% -2,89
|
|Euro
|9,8132
|9,8299
|% -2,93
|
|Sterlin
|10,8531
|10,9076
|% -2,85
|
|Frank
|9,1558
|9,2110
|% -2,88
|
|Riyal
|2,1960
|2,2070
|% -3,03
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|9,52
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-12,04
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,89
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,13
|
|B. Petrol
|40,39
|40,39
|0,94
|