***GOZDE* *EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE******EREGL*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [EREGL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2018, 05.11.2018, 14.02.2019, 07.08.2019, 16.09.2019, 21.10.2019, 23.01.2020, 25.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce yapılan muhtelif özel durum açıklamalarımız ile kamuya duyurulan portföy şirketlerimizden Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin muhtemel stratejik alıcılara satışına yönelik çalışmalar kapsamında 07.08.2019 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde, 25.02.2020 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulan sürecin devam etmesinin yanı sıra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile görüşmelere başlanılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887001BIST