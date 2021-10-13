***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
13.10.2021 11:57
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2021, 08.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.09.2021 tarihli borçlanma aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 09.09.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştu. SPK'nın 07.10.2021 tarihli ve 2021/49 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970128
BIST
14:551.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,51
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.421
14:559,0711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0360
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0713
En Düşük
9,0017
14:5510,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0660
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5080
En Düşük
10,4123
14:55516,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,57
|Açılış
|: 516,96
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
517,13
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler14:55
|LUKSK
|49,50
|9.530.259
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.035.694.846
|% 9,97
|
|KTSKR
|33,48
|27.740.816
|% 8,56
|
|AGESA
|22,28
|15.090.772
|% 7,43
|
|TTRAK
|169,00
|84.097.156
|% 7,23
|
|PRKAB
|19,17
|6.734.095
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|54.241.252
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|ALBRK
|1,65
|93.818.969
|% -7,82
|
|DOBUR
|35,50
|2.938.436
|% -6,43
|
|FROTO
|177,60
|1.035.694.846
|% 9,97
|
|THYAO
|14,33
|989.293.684
|% 2,36
|
|GARAN
|9,51
|591.668.919
|% 0,11
|
|ASELS
|16,53
|563.769.759
|% 1,16
|
|PETKM
|6,19
|513.834.583
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,84
|368.603.832
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,43
|232.554.964
|% 0,00
|
|PETKM
|6,19
|513.834.583
|% 0,49
|
|KARSN
|3,65
|254.220.629
|% 2,24
|
|THYAO
|14,33
|989.293.684
|% 2,36
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0681
|9,0711
|% 0,40
|
|Euro
|10,4874
|10,4972
|% 0,63
|
|Sterlin
|12,3103
|12,3720
|% 0,57
|
|Frank
|9,7328
|9,7914
|% 0,67
|
|Riyal
|2,4090
|2,4211
|% 0,30
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|16,27
|
|Altın Gr.
|517
|517
|5,57
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|23,00
|
|Tam
|3.406
|3.491
|27,68
|
|Yarım
|1.646
|1.689
|13,38
|
|Çeyrek
|826
|844
|6,69
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,12
|
|B. Petrol
|82,70
|82,70
|-0,72
|