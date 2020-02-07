***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarının Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.'ye (Alıcı) ilgili yasal onaylar alındıktan sonra, hisse devir tarihinde borç ve nakit düzenlemeleri yapılmak üzere şirket değeri 35 milyon TL olacak şekilde, satış ve devrine ilişkin Pay Alım Sözleşmesi imzalandığı 09.12.2019 tarihinde kamuya açıklanmıştı. Bahsi geçen işleme ilişkin olarak, 6 Şubat 2020 tarihli Rekabet Kurumu onayı Alıcı tarafından bugün (7 Şubat 2020) Şirketimize bildirilmiştir.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817764BIST