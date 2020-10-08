***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2019 yılına ait 17.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş olup, bu husus aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya duyurulmuştur. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, aralarında yaptıkları görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali ÜLKER'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mehmet TÜTÜNCÜ'nün seçilmesine karar vermiştir.SaygılarımızlaGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880239BIST