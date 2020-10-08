***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2020 19:20
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılına ait 17.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş olup, bu husus aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya duyurulmuştur. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, aralarında yaptıkları görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali ÜLKER'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mehmet TÜTÜNCÜ'nün seçilmesine karar vermiştir.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880239
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