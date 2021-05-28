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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.05.2021 08:38



***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019, 15.04.2021, 29.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 29.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında, dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret  A.Ş.'nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de (Şirket) sahip olduğu %95 oranındaki payların tamamının, Şirketin %100 paylarına karşılık gelen 120 milyon Avro işletme değeri üzerinden Constantia Flexibles International GMBH'ye (Alıcı) satışına (İşlem) karar verilmiş olduğu ve bu kapsamda Alıcı ile Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu.
Rekabet Kurulu'nun 27.05.2021 tarihli toplantısında, İşlem'e izin verilmesine karar verilmiş olup, Şirket hisselerinin devri, devir tarihinde hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleşecektir.
Gelişmeler KAP üzerinden duyurulacaktır.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938569


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YAYLA 3,50 30.757.316 % 9,72  
IZTAR 22,28 11.800.863 % 9,11  
SRVGY 87,85 13.386.358 % 6,36  
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Altın Gr. 521 521 2,76  
Cumhuriyet 3.403 3.454 -16,00  
Tam 3.388 3.473 -14,00  
Yarım 1.638 1.680 -6,77  
Çeyrek 821 840 -3,39  
Gümüş.Ons 27,67 27,71 -0,16  
Gümüş Gr. 7,63 7,64 0,02  
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