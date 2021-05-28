***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2021 08:38
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019, 15.04.2021, 29.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 29.04.2021 tarihli özel durum açıklamasında, dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de (Şirket) sahip olduğu %95 oranındaki payların tamamının, Şirketin %100 paylarına karşılık gelen 120 milyon Avro işletme değeri üzerinden Constantia Flexibles International GMBH'ye (Alıcı) satışına (İşlem) karar verilmiş olduğu ve bu kapsamda Alıcı ile Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu.
Rekabet Kurulu'nun 27.05.2021 tarihli toplantısında, İşlem'e izin verilmesine karar verilmiş olup, Şirket hisselerinin devri, devir tarihinde hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleşecektir.
Gelişmeler KAP üzerinden duyurulacaktır.
Saygılarımızla
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938569
BIST
11:171.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.401
11:178,5607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0625
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
11:1710,4457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0571
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
11:17520,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,80
|Açılış
|: 520,01
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:17
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|30.757.316
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,28
|11.800.863
|% 9,11
|
|SRVGY
|87,85
|13.386.358
|% 6,36
|
|TUCLK
|11,38
|45.429.668
|% 6,16
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.081.787
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|33.902.255
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,93
|465.208.364
|% -0,92
|
|GARAN
|7,99
|456.888.481
|% 0,38
|
|EREGL
|19,12
|336.569.565
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,15
|276.428.079
|% -0,46
|
|KOZAL
|121,40
|234.744.886
|% -1,62
|
|YKBNK
|2,15
|276.428.079
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,86
|174.855.000
|% -1,59
|
|GARAN
|7,99
|456.888.481
|% 0,38
|
|THYAO
|12,93
|465.208.364
|% -0,92
|
|VAKBN
|3,53
|116.587.260
|% -0,84
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5590
|8,5607
|% 0,74
|
|Euro
|10,4335
|10,4457
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,1036
|12,1643
|% 0,59
|
|Frank
|9,4880
|9,5452
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2733
|2,2847
|% 0,62
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-5,20
|
|Altın Gr.
|521
|521
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,04
|