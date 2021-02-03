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***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.02.2021 20:00



***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Katılım Bankacılığı 2600000000 274838187 TRY 10,57 Girişim Şirketi
Şok Marketler Ticaret A.Ş. Perakende 611928571 140400327 TRY 22,94 Girişim Şirketi
FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Perakende 34500000 3967500 TRY 11,50 Girişim Şirketi
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Sanayi Ürünleri 200000000 129196230 TRY 64,6 Girişim Şirketi
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim 52690109 51433164 TRY 97,61 Girişim Şirketi
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Teknolojik Ürünler Dağıtımı 31724000 17226132 TRY 54,30 Girişim Şirketi
İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. Ambalaj Yatırımları 100000000 100000000 TRY 100 Girişim Şirketi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907323


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YESIL 242,00 19.252.354 % 10,00  
MERKO 9,02 149.942.810 % 10,00  
IDEAS 19,69 21.067.269 % 10,00  
EKIZ 10,56 3.612.196 % 10,00  
UZERB 71,50 1.442.227 % 10,00  
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Dolar 7,1581 7,1603 % -0,06  
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Sterlin 9,7126 9,7613 % -0,20  
Frank 7,9221 7,9698 % -0,12  
Riyal 1,9025 1,9120 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 -10,74  
Altın Gr. 422 422 -2,91  
Cumhuriyet 2.811 2.854 2,00  
Tam 2.798 2.869 1,36  
Yarım 1.352 1.388 0,65  
Çeyrek 678 694 0,33  
Gümüş.Ons 26,46 26,50 -0,35  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 -0,07  
B. Petrol 58,80 58,80 0,11  
Seans Raporu 18:05
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