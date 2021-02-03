***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.02.2021 20:00
***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Katılım Bankacılığı 2600000000 274838187 TRY 10,57 Girişim Şirketi
Şok Marketler Ticaret A.Ş. Perakende 611928571 140400327 TRY 22,94 Girişim Şirketi
FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Perakende 34500000 3967500 TRY 11,50 Girişim Şirketi
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Sanayi Ürünleri 200000000 129196230 TRY 64,6 Girişim Şirketi
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hızlı Tüketim 52690109 51433164 TRY 97,61 Girişim Şirketi
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Teknolojik Ürünler Dağıtımı 31724000 17226132 TRY 54,30 Girişim Şirketi
İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş. Ambalaj Yatırımları 100000000 100000000 TRY 100 Girişim Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907323
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.534
En Düşük
1.509
18:057,1603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0042
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,1685
En Düşük
7,1443
18:058,6182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6563
En Düşük
8,6026
18:05419,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,36
|Açılış
|: 419,72
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|242,00
|19.252.354
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|149.942.810
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|21.067.269
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.612.196
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.442.227
|% 10,00
|
|AYCES
|72,00
|4.877.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|35,02
|1.174.078
|% -9,74
|
|SEKUR
|34,00
|33.256.607
|% -9,04
|
|NIBAS
|33,00
|54.120.234
|% -8,33
|
|BTCIM
|10,28
|24.490.059
|% -8,30
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 4,23
|
|KOZAL
|123,90
|1.439.898.518
|% 2,14
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,63
|683.229.864
|% 4,78
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1581
|7,1603
|% -0,06
|
|Euro
|8,6107
|8,6182
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,7126
|9,7613
|% -0,20
|
|Frank
|7,9221
|7,9698
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9025
|1,9120
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-10,74
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|58,80
|58,80
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 26, 950.00 milyon TL de
-
17:55RHEAG
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 689, 682 adet işlem
-
17:53ISGSY
Yüzde 9.95 oranında artışla 26.74 lira fiyatla işlem gören hissede 577, 497 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, GARAN, KOZAA
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.85 ) 1, 337