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***GOZDE* *IYP* *PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

27.10.2022 22:07
***GOZDE* *IYP* *PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklam


***GOZDE******IYP******PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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İlgili Fonlar [IYP]
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Bazı internet sitelerinde ana ortağımızın şirketimiz paylarında satış gerçekleştirdiği hakkında haberler yayımlanmıştır.
Şirketimiz paylarının 2021 yılında halka arzı sonucunda Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Gözde Girişim) şirketimiz payları toplam 11.824.231 nominal adede ulaşmıştır. Bu tarihten sonra 15.06.2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan halka arz fiyat istikrar süreci işlemleri neticesinde ayrıca 2.259.528 adet payın da yine Gözde Girişim tarafından borsadan alındığı açıklanmıştır. Bu işlemler neticesinde Gözde Girişim nominal payları toplam 14.083.759 adede, ilgili payların sermayemize oranı da %32,21'e ulaşmıştır. Şirketimiz bedelsiz sermaye artışı sonucu Gözde Girişim pay adedi 126.753.831 adede ulaşmış, ilgili payların sermayemize oranı da %32,21 olarak devam etmiştir. Dolayısıyla halka arzdan bugüne Gözde Girişim'in şirketimiz paylarından herhangi bir satışı gerçekleşmemiştir.
Diğer taraftan 10.05.2021 tarihli İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KAP açıklamasında açıklandığı üzere halka arz sürecinde İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon ise toplam 8.974.600 nominal adet hisse satın almış, ilgili payların sermayemize oranı %20,53 olmuştur. Şirketimiz bedelsiz sermaye artışı sonucu İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon'a ait şirketimiz pay adedi 80.771.400 adede ulaşmış, sermayemize oranı da %20,53 olarak devam etmiştir. Dolayısıyla halka arzdan bugüne İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonunun da şirketimiz paylarından herhangi bir satışı gerçekleşmemiştir.
Bu minvalde ilgili haberde belirtilen ana ortağın pay satışının bulunduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074909


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FONET 13,75 139.158.234 % 10,00  
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