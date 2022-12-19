***GOZDE* *MAKTK*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE******MAKTK*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MAKTK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPortföy Şirketlerimizden Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'den (Makina Takım) tarafımıza iletilen talebe istinaden, sahibi olduğumuz Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Azmüsebat) sermayesinin %97.61'i temsil eden payların tamamının Makina Takım'a satış işlemi konusunda görüşmelerin başlatılmasına, SPK lisanslı bir değerleme kuruluşuna işleme konu paylara ilişkin hisse değerleme raporunun hazırlatılmasına, raporda çıkacak sonuca göre işlemin Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara göre kamuoyuyla paylaşılacaktır.Saygılarımızla,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088571BIST