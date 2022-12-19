***GOZDE* *MAKTK*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2022 20:02
***GOZDE******MAKTK*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Şirketlerimizden Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'den (Makina Takım) tarafımıza iletilen talebe istinaden, sahibi olduğumuz Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Azmüsebat) sermayesinin %97.61'i temsil eden payların tamamının Makina Takım'a satış işlemi konusunda görüşmelerin başlatılmasına, SPK lisanslı bir değerleme kuruluşuna işleme konu paylara ilişkin hisse değerleme raporunun hazırlatılmasına, raporda çıkacak sonuca göre işlemin Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara göre kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088571
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6540
En Düşük
18,6430
18:0519,7979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,7979
En Düşük
19,7774
18:051.071,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.071,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.072,15
En Düşük
1.071,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6417
|18,6573
|% 0,04
|
|Euro
|19,7764
|19,7909
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5826
|22,6959
|% 0,01
|
|Frank
|19,9863
|20,1067
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|0,08
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|0,26
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.229
|7.289
|-1,00
|
|Yarım
|3.501
|3.564
|0,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.781
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,76
|13,78
|0,01
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem