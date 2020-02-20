GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GOZDE* *MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.02.2020 13:46
GÜNCEL HABERLER



***GOZDE******MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2017 - 14.02.2018 - 16.05.2018 - 15.08.2018 -15.11.2018 -15.02.2019 -17.05.2018 - 20.08.2019 - 21.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket paylarının Borsa'da işlem görme kabiliyetini, likiditesini artırmak amacıyla  şirket paylarında ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından sürdürülen ve 20.02.2020 günü sona erecek "Likidite Sağlayıcılık Faaliyeti" nin 21.02.2020 tarihinden itibaren 22.05.2020  tarihine kadar (bu tarih dahil) temdit edilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Makina Takım Endüstrisi A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820322


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:10115.471
Değişim :  -3,12% |  -3.724,66
Açılış :  119.289  
Önceki Kapanış :  119.196  
En Yüksek
119.350 En Düşük
114.921
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 3,56 191.423.492 % 19,87  
QNBFL 145,80 8.443.527 % 10,45  
HATEK 9,20 39.390.846 % 7,48  
YONGA 9,22 90.121 % 6,34  
LOGO 71,20 90.522.948 % 4,86  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8250 7,8642 % -0,18  
Frank 6,1862 6,2234 % 0,42  
Riyal 1,6207 1,6288 % 0,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.616 2,71  
Altın Gr. 317 317 1,56  
Cumhuriyet 2.102 2.133 23,00  
Tam 2.092 2.144 24,32  
Yarım 1.011 1.037 11,76  
Çeyrek 507 519 5,88  
Gümüş.Ons 18,30 18,35 -0,14  
Gümüş Gr. 3,59 3,60 -0,02  
B. Petrol 59,30 59,30 0,18  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru