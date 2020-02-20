***GOZDE* *MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE******MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GOZDE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2017 - 14.02.2018 - 16.05.2018 - 15.08.2018 -15.11.2018 -15.02.2019 -17.05.2018 - 20.08.2019 - 21.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket paylarının Borsa'da işlem görme kabiliyetini, likiditesini artırmak amacıyla şirket paylarında ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından sürdürülen ve 20.02.2020 günü sona erecek "Likidite Sağlayıcılık Faaliyeti" nin 21.02.2020 tarihinden itibaren 22.05.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) temdit edilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,Makina Takım Endüstrisi A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820322BIST