***GOZDE* *MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 13:46
***GOZDE******MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2017 - 14.02.2018 - 16.05.2018 - 15.08.2018 -15.11.2018 -15.02.2019 -17.05.2018 - 20.08.2019 - 21.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket paylarının Borsa'da işlem görme kabiliyetini, likiditesini artırmak amacıyla şirket paylarında ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından sürdürülen ve 20.02.2020 günü sona erecek "Likidite Sağlayıcılık Faaliyeti" nin 21.02.2020 tarihinden itibaren 22.05.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) temdit edilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Makina Takım Endüstrisi A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820322
BIST
17:10115.471
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -3.724,66
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:106,1009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
17:106,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5999
En Düşük
6,5663
17:10316,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,49
|Açılış
|: 316,83
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.423.492
|% 19,87
|
|QNBFL
|145,80
|8.443.527
|% 10,45
|
|HATEK
|9,20
|39.390.846
|% 7,48
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,20
|90.522.948
|% 4,86
|
|GSRAY
|3,12
|911.206.882
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|778.886.470
|% -19,92
|
|VERTU
|5,35
|38.656.699
|% -18,94
|
|FENER
|16,10
|834.736.885
|% -17,18
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|ASELS
|28,32
|1.570.271.007
|% -4,90
|
|THYAO
|14,46
|1.370.910.791
|% -2,95
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|GSRAY
|3,12
|911.206.882
|% -20,00
|
|FENER
|16,10
|834.736.885
|% -17,18
|
|BJKAS
|2,99
|1.199.848.417
|% -15,06
|
|CEMAS
|1,24
|372.852.143
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,12
|911.206.882
|% -20,00
|
|EKGYO
|1,52
|365.127.780
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,19
|248.176.970
|% -8,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8250
|7,8642
|% -0,18
|
|Frank
|6,1862
|6,2234
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6207
|1,6288
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,71
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.092
|2.144
|24,32
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,76
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,88
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,35
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,30
|59,30
|0,18
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4040, 52 kaybederek (% -2.83 ) 138, 687
-
17:20XU100
Endeks 115, 589 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 03 altında . İşlem hacmi 11, 879.00 milyon TL de
-
17:20MNDRS
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 652, 942 adet işlem
-
17:19PEKGY
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 885, 270 adet işlem
-
17:18KUYAS
Yüzde -8.33 oranında düşüşle 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 220, 121 adet işlem