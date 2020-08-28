***GOZDE* *MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE******MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GOZDE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2017 - 14.02.2018 - 16.05.2018 - 15.08.2018 -15.11.2018 -15.02.2019 -17.05.2018 - 20.08.2019 - 21.11.2019 - 20.02.2020 - 22.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket paylarının Borsa'da işlem görme kabiliyetini, likiditesini artırmak amacıyla şirket paylarında ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından sürdürülen ve 28.08.2020 bugün sona eren "Likidite Sağlayıcılık Faaliyeti" nin 31.08.2020 tarihinden itibaren 30.11.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) temdit edilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,Makina Takım Endüstrisi A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871643BIST