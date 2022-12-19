***GOZDE* *MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2022 20:02
***GOZDE******MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 19.12.2022 tarihli kararı ile stratejik planlarımız doğrultusunda , gelecek yıllarda ekonomik hedeflerimizin gerçekleştirebilmesi için üretimin çeşitlendirilmesine, verimlilik artışının sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Azmüsebat) ana ortağımız olan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Gözde Girişim) portföyünde yer alan %97.61 oranındaki paylarının satın alınması (işlem) amacıyla Gözde Girişim ve Şirketimiz arasında görüşmelerin başlatılmasına, SPK lisanslı bir değerleme kuruluşuna işleme konu paylara ilişkin hisse değerleme raporunun hazırlatılmasına, raporda çıkacak sonuca göre işlemin Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara göre kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088572
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6592
En Düşük
18,6299
18:0519,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8096
En Düşük
19,7630
18:051.072,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.072,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.071,50
|
1.072,60
En Düşük
1.071,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6359
|18,6556
|% 0,03
|
|Euro
|19,7488
|19,8096
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,5909
|22,7042
|% 0,05
|
|Frank
|19,9945
|20,1149
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|0,32
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|0,64
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.230
|7.294
|4,00
|
|Yarım
|3.501
|3.566
|2,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.782
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,80
|0,03
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|1,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem