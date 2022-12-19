***GOZDE* *MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GOZDE******MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GOZDE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun 19.12.2022 tarihli kararı ile stratejik planlarımız doğrultusunda , gelecek yıllarda ekonomik hedeflerimizin gerçekleştirebilmesi için üretimin çeşitlendirilmesine, verimlilik artışının sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Azmüsebat) ana ortağımız olan Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Gözde Girişim) portföyünde yer alan %97.61 oranındaki paylarının satın alınması (işlem) amacıyla Gözde Girişim ve Şirketimiz arasında görüşmelerin başlatılmasına, SPK lisanslı bir değerleme kuruluşuna işleme konu paylara ilişkin hisse değerleme raporunun hazırlatılmasına, raporda çıkacak sonuca göre işlemin Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara göre kamuoyuyla paylaşılacaktır.Saygılarımızla,MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088572BIST