***GOZDE* *SILVR* *ATLAS* *MAKTK* *KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.08.2020 09:11
***GOZDE******SILVR******ATLAS******MAKTK******KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GOZDE, KATMR, MAKTK, ATLAS, SILVR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870251
BIST
10:271.120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,40
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
10:277,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3216
En Düşük
7,2632
10:278,6900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0516
|Açılış
|: 8,7300
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|Önceki Kapanış
|: 8,8050
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8,6931
En Düşük
8,6034
10:27458,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,57
|Açılış
|: 458,09
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|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:27
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.678.975
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|942.558
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.298
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|KSTUR
|73,00
|7.811
|% -6,41
|
|ROYAL
|2,49
|288.842
|% -6,39
|
|PETKM
|4,52
|842.595.022
|% 6,86
|
|TUPRS
|88,95
|722.517.878
|% 3,49
|
|RTALB
|60,20
|191.370.222
|% 3,44
|
|ZOREN
|2,83
|167.534.255
|% 6,79
|
|KRDMD
|3,04
|159.075.429
|% 3,75
|
|PETKM
|4,52
|842.595.022
|% 6,86
|
|EKGYO
|2,04
|127.391.879
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,83
|167.534.255
|% 6,79
|
|KRDMD
|3,04
|159.075.429
|% 3,75
|
|CEMAS
|1,64
|52.044.799
|% 1,23
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3173
|7,3205
|% 0,44
|
|Euro
|8,6834
|8,6900
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,5499
|9,5978
|% 0,25
|
|Frank
|7,9897
|8,0379
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9458
|1,9555
|% 0,35
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|17,04
|
|Altın Gr.
|457
|458
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,09
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,10
|
|B. Petrol
|45,05
|45,05
|-0,32
|