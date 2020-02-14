***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
14.02.2020 18:12
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
03.02.2020 - 14.02.2020
Açıklamalar
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) adına Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 03.02.2020- 14.02.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında, Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819185
BIST
18:05120.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -389,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
18:056,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
18:056,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
18:05307,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,08
|Açılış
|: 307,36
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.421.913
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.535
|% 14,98
|
|GEDIK
|12,52
|64.470.932
|% 14,86
|
|ARDYZ
|18,00
|432.876.482
|% 13,92
|
|TUKAS
|12,68
|5.898.277
|% -16,91
|
|RHEAG
|2,12
|50.691.683
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,39
|13.948.924
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,12
|1.926.702
|% -6,87
|
|ISBTR
|52.990,00
|2.891.069
|% -5,96
|
|THYAO
|14,89
|1.631.465.274
|% -0,67
|
|ASELS
|29,08
|1.614.927.623
|% 3,05
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|BJKAS
|2,88
|694.282.339
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 3,86
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,88
|694.282.339
|% 5,88
|
|KARSN
|1,97
|414.721.082
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,24
|221.880.380
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8460
|7,8853
|% -0,19
|
|Frank
|6,1394
|6,1764
|% -0,09
|
|Riyal
|1,6075
|1,6155
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|5,47
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|57,30
|57,30
|0,96
|
Seans Raporu
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