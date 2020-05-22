***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduUNSDönem21.02.2020 - 22.05.2020 Onbirinci dönem işlemler tamamlanmış olup, 27.05.2020 -28.08.2020 Onikinci dönem işlemleri başlayacakAçıklamalarGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) adına Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 21.02.2020 - 22.05.2020 dönemini kapsayan Onbirinci dönem likidite sağlayıcılık işlemlerimiz bugün tamamlanmış olup, 27.05.2020 tarihinden itibaren 28.08.2020 tarihine kadar Onikinci dönem olarak uzatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846628BIST