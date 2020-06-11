***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
11.06.2020 08:19
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
27.05.2020 - 10.06.2020
Açıklamalar
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) adına Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 27.05.2020- 10.06.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında, Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850576
BIST
10:51109.771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -7,98
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
109.822
En Düşük
108.956
10:516,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,7942
En Düşük
6,7686
10:517,7170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7279
En Düşük
7,6811
10:51378,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 378,87
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.085.476
|% 10,00
|
|YYAPI
|0,91
|30.661.313
|% 9,64
|
|ALYAG
|1,60
|904.930
|% 8,84
|
|AKCNS
|12,23
|32.534.313
|% 8,61
|
|CIMSA
|9,47
|19.402.657
|% 2,38
|
|HURGZ
|1,43
|6.185.856
|% -5,92
|
|KUTPO
|26,00
|434.569
|% -4,06
|
|GSRAY
|3,69
|79.997.081
|% -1,86
|
|DARDL
|10,73
|215.877
|% -1,74
|
|KAPLM
|7,94
|2.226.148
|% -1,73
|
|ASELS
|32,56
|376.930.353
|% 1,12
|
|KRDMD
|2,70
|207.948.529
|% 0,75
|
|GARAN
|8,12
|199.872.015
|% -0,85
|
|GUSGR
|3,96
|156.653.190
|% 3,13
|
|THYAO
|12,62
|133.537.148
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,99
|396.608.192
|% 2,05
|
|TSKB
|1,22
|101.995.939
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,70
|207.948.529
|% 0,75
|
|IEYHO
|0,72
|40.433.883
|% 7,46
|
|IHLAS
|0,81
|32.403.404
|% 2,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5840
|8,6271
|% -0,27
|
|Frank
|7,1734
|7,2166
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8036
|1,8127
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-1,96
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.478
|-4,50
|
|Tam
|2.525
|2.550
|-0,70
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-0,30
|
|Çeyrek
|616
|622
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-1,37
|