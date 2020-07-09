***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
09.07.2020 08:33
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
25.06.2020 - 08.07.2020
Açıklamalar
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) adına Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 25.06.2020- 08.07.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında, Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858082
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
0
En Düşük
0
18:056,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8663
En Düşük
6,8526
18:057,8004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
18:05400,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,28
|Açılış
|: 400,20
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,42
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|AKBNK
|5,91
|970.169.929
|% 0,00
|
|DZGYO
|5,89
|9.927.521
|% 0,00
|
|IHEVA
|2,35
|26.595.777
|% 0,00
|
|IZMDC
|16,60
|41.141.049
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 0,00
|
|PRKAB
|5,96
|29.511.381
|% -1,47
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|RYGYO
|5,74
|82.455.010
|% 0,00
|
|VERTU
|5,89
|18.741.204
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,91
|970.169.929
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 0,00
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% 0,00
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6517
|8,6950
|% 0,33
|
|Frank
|7,2982
|7,3421
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|2,16
|
|Altın Gr.
|399
|400
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.608
|3,00
|
|Tam
|2.663
|2.676
|3,10
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|1,50
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,86
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,15
|4,15
|0,02
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|-0,08
|