***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
11.09.2020 18:14
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
31.08.2020 - 11.09.2020
Açıklamalar
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) adına Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 31.08.2020- 11.09.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında, Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874775
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4791
En Düşük
7,4368
18:058,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
18:05468,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,56
|Açılış
|: 468,72
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|4,84
|2.325.248
|% 10,00
|
|DNISI
|6,82
|2.722.033
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|42.594.863
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.523.028
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.523.028
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.657.585
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.578.940
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.416.703
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.173
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|2.963.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.712.486.025
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.045.022.891
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|770.835.279
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|697.352.395
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|663.245.926
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|697.352.395
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.712.486.025
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|562.205.825
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|459.761.561
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4761
|7,4796
|% 0,41
|
|Euro
|8,8490
|8,8572
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5354
|9,5832
|% 0,24
|
|Frank
|8,1923
|8,2416
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9877
|1,9977
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|2,83
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında