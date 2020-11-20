***GOZDE* *UNS* *UNLUS* *MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
20.11.2020 18:08
***GOZDE******UNS******UNLUS******MAKTK*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [MAKTK, GOZDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
UNS
Dönem
09.11.2020-20.11.2020
Açıklamalar
MAKTK Paylarında Likidite Sağlayıcılık kapsamında 09.11.2020 - 20.11.2020 tarihleri arasında gerçekleşen işlemi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889395
BIST
18:051.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,93
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
18:057,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0671
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,7032
En Düşük
7,5178
18:059,0435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0712
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,1447
En Düşük
8,9136
18:05458,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,68
|Açılış
|: 458,72
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
464,74
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|980,40
|31.155.747
|% 10,00
|
|OLMIP
|7,15
|3.535.049
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|420.959
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|404.228
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.653.915
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.358.680
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,80
|561.929
|% -9,26
|
|RODRG
|10,59
|898.718
|% -4,94
|
|ETYAT
|4,27
|7.401.402
|% -4,47
|
|MNDRS
|3,29
|213.353.340
|% -4,36
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|THYAO
|11,88
|1.992.418.246
|% 1,45
|
|KOZAL
|79,75
|971.201.298
|% 5,70
|
|VAKBN
|4,86
|794.363.473
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|ODAS
|3,53
|641.353.961
|% 2,02
|
|VAKBN
|4,86
|794.363.473
|% 0,62
|
|ALBRK
|1,77
|262.975.678
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,93
|283.545.588
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6103
|7,6170
|% 0,89
|
|Euro
|9,0228
|9,0435
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,0939
|10,1445
|% 1,04
|
|Frank
|8,3310
|8,3812
|% 0,92
|
|Riyal
|2,0259
|2,0361
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|7,53
|
|Altın Gr.
|459
|460
|6,54
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|55,00
|
|Tam
|3.054
|3.135
|54,64
|
|Yarım
|1.476
|1.516
|26,44
|
|Çeyrek
|740
|758
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,12
|
|B. Petrol
|44,41
|44,41
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CMBTN
Yüzde 4.47 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 334 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 06 artarak (% 0.85 ) 1, 200
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17:58
EGEEN, IZTAR, ATEKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
ISKUR, MARKA, OZRDN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında