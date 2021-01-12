***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2020 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.145,15 % 0,01025 % 0,010687 % 104,259DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 811,64 % 0,010523 % 0,001412 % 13,414FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60.969,34 % 0,00736 % 0,106031 % 1.440,63AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.128,14 % 0,0105 % 0,010657 % 101,497ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 202,97 % 0,01 % 0,000353 % 3,53ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.704,1 % 0,010494 % 0,004703 % 44,811İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20 % 0,001 % 0,000035 % 3,479TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.878,7 % 0,001308 % 0,013702 % 1.047,736GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.791,39 % 0,010507 % 0,003115 % 29,652BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 6.547,46 % 0,010502 % 0,011387 % 108,423MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 122.384,68 % 0,008404 % 0,212838 % 2.532,549TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,01 % 0,009164 % 0,00000001 % 0,0001898ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.684,35 % 0,01002 % 0,002929 % 29,232ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 355,96 % 0,011125 % 0,000619 % 5,564OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.621,16 % 0,01 % 0,021949 % 219,494PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 3.320,56 % 0,0105 % 0,005775 % 54,998http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901594BIST