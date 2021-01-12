***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2021 17:06
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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yoktur
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.145,15 % 0,01025 % 0,010687 % 104,259
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 811,64 % 0,010523 % 0,001412 % 13,414
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60.969,34 % 0,00736 % 0,106031 % 1.440,63
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.128,14 % 0,0105 % 0,010657 % 101,497
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 202,97 % 0,01 % 0,000353 % 3,53
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.704,1 % 0,010494 % 0,004703 % 44,811
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20 % 0,001 % 0,000035 % 3,479
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.878,7 % 0,001308 % 0,013702 % 1.047,736
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.791,39 % 0,010507 % 0,003115 % 29,652
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 6.547,46 % 0,010502 % 0,011387 % 108,423
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 122.384,68 % 0,008404 % 0,212838 % 2.532,549
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,01 % 0,009164 % 0,00000001 % 0,0001898
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 1.684,35 % 0,01002 % 0,002929 % 29,232
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 355,96 % 0,011125 % 0,000619 % 5,564
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.621,16 % 0,01 % 0,021949 % 219,494
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 3.320,56 % 0,0105 % 0,005775 % 54,998
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901594
BIST