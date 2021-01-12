***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2021 16:39
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23.802,8 % 0,009524 % 0,01046 % 109,788
PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 1.060,56 % 0,0105 % 0,00047 % 4,437
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 294,13 % 0,010501 % 0,00013 % 1,23
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 485.979,54 % 0,0084 % 0,21348 % 2.541,422
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 46.529,21 % 0,010504 % 0,02044 % 194,58
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 43.979,66 % 0,010502 % 0,01932 % 183,955
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.791,52 % 0,010506 % 0,00298 % 28,397
ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 1.495,22 % 0,0105 % 0,00066 % 6,255
GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 434,94 % 0,010505 % 0,00019 % 1,819
BURGAN MENKUL DEĞERLER 8.520,26 % 0,0105 % 0,00374 % 35,645
ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 860,36 % 0,010005 % 0,00038 % 3,778
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 32.157 % 0,010484 % 0,01413 % 134,737
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.261,33 % 0,01 % 0,00275 % 27,505
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.630,1 % 0,01 % 0,00423 % 42,303
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 64.551,06 % 0,010502 % 0,02836 % 270,002
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 63.743,06 % 0,004593 % 0,028 % 609,64
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 40.505,38 % 0,010495 % 0,01779 % 169,541
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60,01 % 0,003 % 0,00003 % 0,879
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.522,94 % 0,0105 % 0,00067 % 6,371
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901556
BIST