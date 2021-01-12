***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2020 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23.802,8 % 0,009524 % 0,01046 % 109,788PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER AŞ 1.060,56 % 0,0105 % 0,00047 % 4,437TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 294,13 % 0,010501 % 0,00013 % 1,23MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 485.979,54 % 0,0084 % 0,21348 % 2.541,422BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 46.529,21 % 0,010504 % 0,02044 % 194,58TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 43.979,66 % 0,010502 % 0,01932 % 183,955GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.791,52 % 0,010506 % 0,00298 % 28,397ALAN MENKUL DEĞERLER AŞ 1.495,22 % 0,0105 % 0,00066 % 6,255GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 434,94 % 0,010505 % 0,00019 % 1,819BURGAN MENKUL DEĞERLER 8.520,26 % 0,0105 % 0,00374 % 35,645ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER 860,36 % 0,010005 % 0,00038 % 3,778ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 32.157 % 0,010484 % 0,01413 % 134,737YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.261,33 % 0,01 % 0,00275 % 27,505ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.630,1 % 0,01 % 0,00423 % 42,303ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 64.551,06 % 0,010502 % 0,02836 % 270,002FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 63.743,06 % 0,004593 % 0,028 % 609,64AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 40.505,38 % 0,010495 % 0,01779 % 169,541İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60,01 % 0,003 % 0,00003 % 0,879DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.522,94 % 0,0105 % 0,00067 % 6,371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901556BIST