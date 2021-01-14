***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 10:51
ım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.373,76 % 0,030378 % 0,024357 % 80,18
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.819,13 % 0,0084 % 0,026806 % 319,118
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902030
BIST
12:091.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
12:097,3928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0100
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3804
12:099,0008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9855
12:09437,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,82
|Açılış
|: 437,72
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler12:09
|YAPRK
|117,80
|24.505.231
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|1.149.487
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|294.464
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|627.781
|% 9,97
|
|EMNIS
|51,20
|1.044.173
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|97.564.059
|% -9,96
|
|DAGI
|8,46
|36.756.363
|% -5,58
|
|DERIM
|10,37
|13.304.472
|% -5,38
|
|RODRG
|14,92
|2.528.577
|% -4,73
|
|KLMSN
|19,00
|24.985.376
|% -4,47
|
|THYAO
|13,39
|1.111.983.742
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,72
|914.915.962
|% -1,59
|
|SISE
|7,84
|568.733.068
|% -1,75
|
|TCELL
|17,25
|524.593.470
|% 0,58
|
|FENER
|39,70
|499.883.170
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,72
|914.915.962
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,64
|354.059.412
|% 2,50
|
|TSKB
|1,91
|323.544.370
|% 0,53
|
|THYAO
|13,39
|1.111.983.742
|% 0,83
|
|SISE
|7,84
|568.733.068
|% -1,75
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3891
|7,3928
|% -0,14
|
|Euro
|8,9933
|9,0008
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,0610
|10,1115
|% 0,01
|
|Frank
|8,2970
|8,3469
|% -0,11
|
|Riyal
|1,9635
|1,9734
|% -0,21
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,68
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.896
|2.969
|-39,28
|
|Yarım
|1.400
|1.436
|-19,00
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,50
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,94
|55,94
|-0,12
|
Seans Raporu
12:09
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12:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, MGROS, TAVHL
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12:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 78 artarak (% 0.27 ) 1, 393
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12:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, YAPRK, AYCES, VERTU, POLTK, MAALT, COSMO, YONGA, INVEO, SODSN
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12:22
AYCES, VESTL, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:22
VKING, ARMDA, HATEK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında