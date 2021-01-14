***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 10:51
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 772,97 % 0,001509 % 0,005725 % 379,399154
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.897,51 % 0,02098 % 0,028865 % 137,586496
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902031
BIST
12:071.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
12:077,3967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0061
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3804
12:079,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9855
12:07437,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,65
|Açılış
|: 437,88
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler12:07
|YAPRK
|117,80
|23.964.176
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|1.149.487
|% 9,98
|
|YONGA
|34,64
|627.781
|% 9,97
|
|SODSN
|32,00
|294.464
|% 9,97
|
|EMNIS
|51,20
|1.044.173
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|97.550.493
|% -9,96
|
|LUKSK
|31,78
|2.925.435
|% -9,46
|
|DERIM
|10,34
|13.207.579
|% -5,66
|
|DAGI
|8,46
|36.322.515
|% -5,58
|
|RODRG
|14,93
|2.518.281
|% -4,66
|
|THYAO
|13,38
|1.095.171.531
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,72
|908.618.430
|% -1,59
|
|SISE
|7,84
|559.644.608
|% -1,75
|
|TCELL
|17,26
|521.262.636
|% 0,64
|
|FENER
|39,82
|490.345.897
|% 2,15
|
|DOHOL
|3,72
|908.618.430
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,65
|348.515.469
|% 3,12
|
|TSKB
|1,91
|321.941.666
|% 0,53
|
|THYAO
|13,38
|1.095.171.531
|% 0,75
|
|SISE
|7,84
|559.644.608
|% -1,75
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3923
|7,3967
|% -0,08
|
|Euro
|8,9951
|9,0038
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,0589
|10,1093
|% -0,01
|
|Frank
|8,2978
|8,3478
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9634
|1,9732
|% -0,22
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,89
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-40,28
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,48
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,94
|55,94
|-0,12
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:20BURCE
Yüzde 4.96 oranında artışla 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 654 adet işlem
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 2 artarak (% 0.19 ) 1, 701
-
12:17XU100
Endeks 1, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 11, 980.00 milyon TL de
-
12:16ALCAR
Yüzde 4.46 oranında artışla 555.40 lira fiyatla işlem gören hissede 434, 927 adet işlem
-
12:15ISGYO
Yüzde 5.24 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 456, 457 adet işlem