***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 10:55
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve VarlCI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 554.714,02 % 0,008761 % 0,24497 % 2.796,220434
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,01 % 0,008878 % 0 % 0,00005
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 108.375,99 % 0,007192 % 0,04786 % 665,456592
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 44.747,44 % 0,007098 % 0,019761 % 278,397993
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0,03 % 0,027493 % 0,00000001 % 0,000048
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 5.836,22 % 0,010502 % 0,002577 % 24,541937
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902033
BIST