***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2021 10:51
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.154,16 % 0,021 % 0,007539 % 35,901
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.178,73 % 0,0084 % 0,002685 % 31,97
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 850 % 0,001 % 0,000318 % 31,797
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902029
BIST
13:071.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
13:077,3853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0175
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
13:078,9967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
13:07436,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,61
|Açılış
|: 436,92
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler13:07
|YAPRK
|117,80
|25.034.389
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.263.877
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|10.194.482
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|833.824
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|2.326.041
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|99.921.555
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|1.665.653
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,90
|571.688
|% -6,47
|
|MZHLD
|34,20
|114.796
|% -6,30
|
|DAGI
|8,41
|43.491.957
|% -6,14
|
|THYAO
|13,38
|1.205.775.553
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,68
|1.027.325.005
|% -2,65
|
|TCELL
|17,12
|653.004.716
|% -0,17
|
|SISE
|7,81
|613.994.561
|% -2,13
|
|FENER
|39,82
|586.076.257
|% 2,15
|
|DOHOL
|3,68
|1.027.325.005
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,64
|378.873.347
|% 2,50
|
|TSKB
|1,91
|338.170.582
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,46
|343.395.411
|% 0,41
|
|THYAO
|13,38
|1.205.775.553
|% 0,75
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3787
|7,3853
|% -0,24
|
|Euro
|8,9876
|8,9967
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0546
|10,1050
|% -0,06
|
|Frank
|8,2916
|8,3415
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9631
|1,9730
|% -0,23
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-7,49
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.945
|-49,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-43,79
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,18
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,60
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,19
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|-0,18
|