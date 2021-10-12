***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2021 17:42
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 170.308,11 % 0,119 % 0,116653 % 97,989
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.211,42 % 0,0101 % 0,004255 % 42,252
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 52.381,49 % 0,0084 % 0,035879 % 427,129
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969924
BIST
17:291.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:299,0424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0412
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0455
En Düşük
8,9803
17:2910,4420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0442
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:29513,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,93
|Açılış
|: 513,66
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:27
|GESAN
|23,76
|242.235.309
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|35.072.304
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.340.452
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PENTA
|192,40
|16.432.632
|% 9,94
|
|PRKAB
|21,30
|65.119.306
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.462.568
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.276.997
|% -9,95
|
|MAALT
|181,60
|66.186.692
|% -7,91
|
|KRONT
|35,92
|114.974.061
|% -7,37
|
|MAREN
|8,61
|380.358.996
|% 2,50
|
|KOZAL
|100,90
|371.729.970
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,83
|345.396.259
|% 2,23
|
|GESAN
|23,76
|242.235.309
|% 10,00
|
|ODAS
|1,50
|158.769.052
|% -1,32
|
|ODAS
|1,50
|158.769.052
|% -1,32
|
|MAREN
|8,61
|380.358.996
|% 2,50
|
|HDFGS
|2,64
|36.766.758
|% 0,38
|
|DAGI
|3,31
|38.182.851
|% 0,30
|
|PEKGY
|0,98
|10.514.889
|% 1,03
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0425
|9,0467
|% 0,51
|
|Euro
|10,4365
|10,4425
|% 0,43
|
|Sterlin
|12,2315
|12,2929
|% 0,26
|
|Frank
|9,6790
|9,7373
|% 0,17
|
|Riyal
|2,4026
|2,4146
|% 0,41
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|9,19
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,76
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|83,45
|83,45
|-0,20
|