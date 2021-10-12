***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2021 17:42
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 35.069,29 % 0,0098 % 0,010854 % 110,429
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969926
BIST
17:281.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:289,0444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0432
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0455
En Düşük
8,9803
17:2810,4414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0436
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:28513,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,07
|Açılış
|: 513,80
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:28
|GESAN
|23,76
|242.256.740
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|35.087.002
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.340.452
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PENTA
|192,40
|16.453.413
|% 9,94
|
|PRKAB
|21,30
|65.119.306
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.529.822
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.310.130
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|MAALT
|181,00
|66.329.433
|% -8,22
|
|GARAN
|9,50
|1.569.704.604
|% 0,64
|
|ASELS
|16,38
|1.269.124.624
|% 3,54
|
|THYAO
|13,94
|978.736.276
|% -1,83
|
|SASA
|27,74
|737.988.471
|% -0,22
|
|KRDMD
|6,79
|692.901.660
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,42
|634.887.402
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|370.427.698
|% 1,68
|
|GARAN
|9,50
|1.569.704.604
|% 0,64
|
|ODAS
|1,48
|163.870.277
|% -2,63
|
|KRDMD
|6,79
|692.901.660
|% -0,29
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0405
|9,0444
|% 0,48
|
|Euro
|10,4366
|10,4414
|% 0,42
|
|Sterlin
|12,2249
|12,2862
|% 0,20
|
|Frank
|9,6731
|9,7314
|% 0,11
|
|Riyal
|2,4019
|2,4139
|% 0,38
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|12,87
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.449
|47,00
|
|Tam
|3.380
|3.465
|45,14
|
|Yarım
|1.634
|1.676
|21,83
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,91
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|0,16
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:42OYAYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 7.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 301, 337 adet işlem
-
17:41BALAT
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 205 adet işlem
-
17:40MARTI
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 488, 895 adet işlem
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 56 artarak (% 0.04 ) 1, 523
-
17:39XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 13, 840.00 milyon TL de