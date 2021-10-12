***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2021 17:46
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.899,02 % 0,01 % 0,007122 % 71,222
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.414,27 % 0,00706 % 0,024342 % 344,782
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 430,32 % 0,00482 % 0,000344 % 7,145
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.704,19 % 0,0105 % 0,005366 % 51,101
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 35.889,47 % 0,010392 % 0,028724 % 276,4
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 233,68 % 0,050001 % 0,000187 % 0,374
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.394,78 % 0,0105 % 0,002717 % 25,876
İNFO YATIRIM A.Ş. 4.274,71 % 0,0105 % 0,003421 % 32,583
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.835,6 % 0,00323 % 0,012674 % 392,406
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 4.053,83 % 0,010502 % 0,003244 % 30,895
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 299.577,92 % 0,00862 % 0,239763 % 2.781,523
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 861,89 % 0,01 % 0,00069 % 6,898
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.584,66 % 0,0105 % 0,010872 % 103,546
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969974
BIST