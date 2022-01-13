***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 16:30
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.561,76 % 0,005135 % 0,022315 % 434,593
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993509
BIST
16:322.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 13,54
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:3213,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 0,3699
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:3215,6271
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 0,4709
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:32796,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 19,41
|Açılış
|: 796,38
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:30
|TETMT
|367,40
|10.933.937
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|70.980.036
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,23
|4.586.173.349
|% 1,38
|
|THYAO
|28,66
|4.016.332.205
|% 6,62
|
|GARAN
|11,87
|1.696.190.154
|% 0,17
|
|SISE
|15,13
|1.694.898.280
|% -0,39
|
|EREGL
|31,76
|1.618.761.527
|% 0,57
|
|KRDMD
|13,23
|4.586.173.349
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,85
|1.077.520.857
|% -0,77
|
|PETKM
|9,62
|1.532.866.097
|% 0,73
|
|THYAO
|28,66
|4.016.332.205
|% 6,62
|
|GARAN
|11,87
|1.696.190.154
|% 0,17
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5958
|13,6090
|% 2,92
|
|Euro
|15,6004
|15,6277
|% 3,11
|
|Sterlin
|18,5935
|18,6868
|% 2,86
|
|Frank
|14,8479
|14,9373
|% 3,01
|
|Riyal
|3,6102
|3,6283
|% 2,77
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-6,25
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,50
|
|Cumhuriyet
|5.294
|5.374
|-72,00
|
|Tam
|5.264
|5.398
|-74,80
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-36,18
|
|Çeyrek
|1.276
|1.306
|-18,09
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,25
|
Seans Raporu
16:30
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-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 98 artarak (% 0.65 ) 2, 313
-
16:46XU100
Endeks 2, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 30, 496.00 milyon TL de
-
16:45FROTO
Yüzde 7.68 oranında artışla 273.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 479, 552 adet işlem
-
16:44KARYE
Yüzde 5.57 oranında artışla 18.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 386, 554 adet işlem
-
16:43BAGFS
Yüzde 5.52 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 461, 061 adet işlem