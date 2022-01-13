***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 17:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 4.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.500,7 % 0,0105 % 0,009072 % 86,398
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 77.958,34 % 0,01093 % 0,056574 % 517,623
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 486,72 % 0,00482 % 0,000353 % 7,328
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.351,57 % 0,0105 % 0,006061 % 57,721
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 42.712,51 % 0,010409 % 0,030997 % 297,777
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.403,68 % 0,003553 % 0,001019 % 28,669
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.093,74 % 0,010501 % 0,008051 % 76,668
İNFO YATIRIM A.Ş. 7.063,84 % 0,011 % 0,005126 % 46,603
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 45.854,67 % 0,005907 % 0,033277 % 563,329
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 4.231,73 % 0,010502 % 0,003071 % 29,243
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 402.928,74 % 0,008561 % 0,292406 % 3.415,594
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 861,89 % 0,01 % 0,000625 % 6,255
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.949,56 % 0,0105 % 0,013026 % 124,057
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993570
BIST