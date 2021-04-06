***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301,04 % 0,0015871Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.379,95 % 0,0009518Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.561,68 % 0,02107941Fon Yönetim Ücreti965.592,33 % 0,66600135Hisse Senedi Komisyonu48.204,15 % 0,03324802Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu71,5 % 0,00004932Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.635,69 % 0,00181792Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00020154Türev Araçlar Komisyonu101.506,57 % 0,07001248Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.741,37 % 0,00809842TOPLAM GİDERLER1.164.286,48 % 0,80304735DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ144.983.539,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923646BIST