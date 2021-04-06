***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00310992Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.151,16 % 0,00077791Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.864,03 % 0,02626292Fon Yönetim Ücreti627.557,5 % 0,42408096Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.084,33 % 0,00208428Gecelik Ters Repo Komisyonu13.818 % 0,00933771Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.776,71 % 0,00255217Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00019746Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.492,21 % 0,01182061TOPLAM GİDERLER710.638,22 % 0,48022395DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ147.980.587,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923648BIST