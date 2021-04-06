***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00420957Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti677,3 % 0,00061953Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.906,83 % 0,01363543Fon Yönetim Ücreti79.254,66 % 0,07249507Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu18,6 % 0,00001701Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.757.392,59 % 1,60750555Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.290,49 % 0,01124224TOPLAM GİDERLER1.869.142,55 % 1,70972442DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ109.324.200,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923652BIST