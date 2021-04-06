***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 09:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00420957
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
677,3 % 0,00061953
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.906,83 % 0,01363543
Fon Yönetim Ücreti
79.254,66 % 0,07249507
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
18,6 % 0,00001701
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.757.392,59 % 1,60750555
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.290,49 % 0,01124224
TOPLAM GİDERLER
1.869.142,55 % 1,70972442
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
109.324.200,26 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923652
BIST
11:211.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,80
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:218,1642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0360
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
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11:219,7034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,6750
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|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:21456,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,80
|Açılış
|: 456,83
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:19
|MTRKS
|33,88
|73.689
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.480.488
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.699.832
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.994.635
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.692.779
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|31.740.811
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,48
|423.771.288
|% 4,18
|
|KRDMD
|7,46
|346.569.281
|% 1,36
|
|GARAN
|6,77
|290.478.765
|% -0,29
|
|JANTS
|854,00
|239.576.622
|% -3,89
|
|THYAO
|12,94
|221.077.696
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,93
|137.361.251
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,16
|121.906.511
|% -0,92
|
|TSKB
|1,37
|64.053.774
|% -0,72
|
|KRDMD
|7,46
|346.569.281
|% 1,36
|
|BJKAS
|9,48
|423.771.288
|% 4,18
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1614
|8,1665
|% 0,47
|
|Euro
|9,6940
|9,7046
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,2520
|11,3084
|% 0,35
|
|Frank
|8,7543
|8,8071
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1743
|2,1852
|% 0,55
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-6,54
|
|Altın Gr.
|457
|458
|1,52
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,01
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|0,32
|
Seans Raporu
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