***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00168062Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.221,05 % 0,0008111Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri107.219,89 % 0,03915541Fon Yönetim Ücreti460.612,58 % 0,16821018Hisse Senedi Komisyonu53.113,21 % 0,01939631Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu105.747,05 % 0,03861755Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00010671Türev Araçlar Komisyonu43.876,46 % 0,01602316Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.601,15 % 0,0071581TOPLAM GİDERLER797.285,67 % 0,29115914DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ273.831.577,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923657BIST