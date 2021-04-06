***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00319352Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti998,4 % 0,00069282Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.952,19 % 0,0270301Fon Yönetim Ücreti559.652,39 % 0,3883597Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12,01 % 0,00000833Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00020277Türev Araçlar Komisyonu20.426,89 % 0,01417484Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler63.725 % 0,0442207TOPLAM GİDERLER688.661,16 % 0,47788278DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ144.106.710,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923659BIST