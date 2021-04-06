***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 09:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00319352
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
998,4 % 0,00069282
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.952,19 % 0,0270301
Fon Yönetim Ücreti
559.652,39 % 0,3883597
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12,01 % 0,00000833
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00020277
Türev Araçlar Komisyonu
20.426,89 % 0,01417484
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
63.725 % 0,0442207
TOPLAM GİDERLER
688.661,16 % 0,47788278
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
144.106.710,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923659
BIST
11:251.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,54
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:258,1627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0345
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:259,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0323
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:25455,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 455,88
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:25
|MTRKS
|33,88
|77.416
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.481.746
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.776.632
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.012.505
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.794.615
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.363.091
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,39
|459.058.306
|% 3,19
|
|KRDMD
|7,47
|369.408.698
|% 1,49
|
|GARAN
|6,77
|294.229.949
|% -0,29
|
|JANTS
|856,60
|247.578.407
|% -3,60
|
|THYAO
|12,95
|240.302.300
|% 1,49
|
|EKGYO
|1,93
|138.185.252
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,15
|122.651.060
|% -1,38
|
|TSKB
|1,38
|76.239.525
|% 0,00
|
|ODAS
|3,74
|198.406.524
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,47
|369.408.698
|% 1,49
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1595
|8,1627
|% 0,42
|
|Euro
|9,6938
|9,7028
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,2345
|11,2909
|% 0,19
|
|Frank
|8,7307
|8,7833
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1700
|2,1809
|% 0,35
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-6,07
|
|Altın Gr.
|457
|458
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,00
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|0,18
|