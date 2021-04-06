***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00046479Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.720,6 % 0,00037576Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri189.880,68 % 0,01917708Fon Yönetim Ücreti640.874,86 % 0,06472542Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.092,78 % 0,00021136Gecelik Ters Repo Komisyonu73.034,61 % 0,00737616Vadeli Ters Repo Komisyonu28.822,58 % 0,00291095Borsa Para Piyasası Komisyonu10.225,52 % 0,00103273Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00002951Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler103.972,88 % 0,01050078TOPLAM GİDERLER1.057.518,79 % 0,10680454DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ990.144.002,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923661BIST