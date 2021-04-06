***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 11:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00300945
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11:441.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,02
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:448,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0389
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:449,7134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0429
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:44456,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 456,11
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:43
|MTRKS
|33,88
|83.684
|% 10,00
|
|MRSHL
|285,50
|2.814.032
|% 9,98
|
|NTGAZ
|13,67
|1.496.387
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.021.063
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.877.269
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.590.575
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,27
|499.707.393
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,49
|407.303.837
|% 1,77
|
|GARAN
|6,77
|307.900.539
|% -0,29
|
|THYAO
|13,03
|303.538.683
|% 2,12
|
|JANTS
|870,30
|262.984.151
|% -2,06
|
|EKGYO
|1,92
|140.399.325
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|144.674.813
|% -0,92
|
|TSKB
|1,38
|76.601.931
|% 0,00
|
|ODAS
|3,73
|207.520.228
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,49
|407.303.837
|% 1,77
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1478
|8,1514
|% 0,29
|
|Euro
|9,6872
|9,6953
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,2515
|11,3079
|% 0,34
|
|Frank
|8,7440
|8,7967
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1701
|2,1810
|% 0,36
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-4,95
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,30
|62,30
|-0,44
|