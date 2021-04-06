***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 09:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00147752
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.074,21 % 0,00098699
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
80.674,02 % 0,02590072
Fon Yönetim Ücreti
1.209.614,06 % 0,38835142
Hisse Senedi Komisyonu
0,08 % 0,00000003
Tahvil Bono Komisyonu
248,1 % 0,00007965
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00009381
Türev Araçlar Komisyonu
1.146,59 % 0,00036812
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.086,89 % 0,00099106
TOPLAM GİDERLER
1.302.738,23 % 0,41824931
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
311.474.089,37 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923644
BIST
13:431.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,14
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
13:438,1984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0702
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
13:439,7603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0898
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7603
En Düşük
9,6365
13:43455,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 455,89
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler13:43
|MTRKS
|33,88
|115.294
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.811.134
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.544.792
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.166.625
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.488.974
|% 9,96
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|33.949.142
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.244.500
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|9.791.851
|% -9,93
|
|ORMA
|24,00
|319.592
|% -8,05
|
|BJKAS
|9,47
|676.227.746
|% 4,07
|
|THYAO
|12,89
|523.908.413
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,43
|508.507.465
|% 0,95
|
|GARAN
|6,74
|501.126.128
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,97
|458.642.163
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,97
|458.642.163
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,16
|198.367.977
|% -0,92
|
|TSKB
|1,38
|105.280.143
|% 0,00
|
|GARAN
|6,74
|501.126.128
|% -0,74
|
|ODAS
|3,72
|276.166.090
|% 1,36
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1929
|8,1984
|% 0,86
|
|Euro
|9,7482
|9,7603
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,2516
|11,3080
|% 0,35
|
|Frank
|8,7520
|8,8047
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1707
|2,1815
|% 0,38
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-4,64
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|6,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|6,05
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|2,92
|
|Çeyrek
|729
|745
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,31
|63,31
|0,57
|