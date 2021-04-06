***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00147752Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.074,21 % 0,00098699Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.674,02 % 0,02590072Fon Yönetim Ücreti1.209.614,06 % 0,38835142Hisse Senedi Komisyonu0,08 % 0,00000003Tahvil Bono Komisyonu248,1 % 0,00007965Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00009381Türev Araçlar Komisyonu1.146,59 % 0,00036812Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.086,89 % 0,00099106TOPLAM GİDERLER1.302.738,23 % 0,41824931DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ311.474.089,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923644BIST