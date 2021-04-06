***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 09:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301,04 % 0,01971415
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
677,3 % 0,00580277
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.971,35 % 0,08542951
Fon Yönetim Ücreti
43.069,84 % 0,3690007
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
918,31 % 0,00786762
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00250342
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.165,81 % 0,03569056
TOPLAM GİDERLER
61.395,85 % 0,52600873
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.672.021,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923647
BIST
14:561.404
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -16,39
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:568,1832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0550
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:569,7325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0620
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:56456,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 456,14
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:54
|CEOEM
|6,60
|47.903.527
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|132.674
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.922.573
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.565.885
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.220.299
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|37.113.417
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|861.709.806
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,28
|760.915.054
|% 1,98
|
|THYAO
|12,83
|601.035.001
|% 0,55
|
|GARAN
|6,74
|595.463.711
|% -0,74
|
|KRDMD
|7,46
|576.834.974
|% 1,36
|
|EKGYO
|1,97
|861.709.806
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,16
|267.259.282
|% -0,92
|
|IHLGM
|1,15
|109.100.673
|% 1,77
|
|TSKB
|1,38
|128.876.577
|% 0,00
|
|GARAN
|6,74
|595.463.711
|% -0,74
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1728
|8,1760
|% 0,59
|
|Euro
|9,7186
|9,7292
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,2647
|11,3212
|% 0,46
|
|Frank
|8,7675
|8,8203
|% 0,72
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 0,49
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-10,20
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|1,00
|
|Tam
|3.008
|3.086
|10,62
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|5,13
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,31
|63,31
|0,57
|
Seans Raporu
14:54
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15:07IZFAS
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